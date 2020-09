El pedido de la oposición a Bartomeu que sacude al Barcelona

Las agrupaciones opositoras a la gestión de Josep Maria Bartomeu al frente del club Barcelona pidieron hoy su renuncia, luego de la presentación de la moción de censura que tiene como objetivo remover a toda la Junta Directiva sin esperar a las elecciones de marzo del año que viene.



Las ocho agrupaciones de la oposición reunieron 20.687 firmas (el mínimo eran 16.520) y luego de la presentación oficial de la moción de censura ahora pretenden la renuncia de Josep Maria Bartomeu.



"Si quiere dimitir para evitar un escarnio, una vergüenza, me parece muy pobre y de una bajeza terrible. Ya tiene estas firmas en contra, puede querer evitar el escarnio, pero irse, ya tendría que haberlo hecho antes", expresó Marc Duch, uno de los referentes de la oposición que preside la agrupación "Manifest Blaugrana".

La oposición a Bartomeu pide su renuncia tras la presentación de la moción de censura



Los impulsores de la moción de censura aseguran que el conflicto de la dirigencia con el argentino Lionel Messi pudo ser un "detonante" para lograr el apoyo necesario para la presentación.



"La posible marcha de Messi pudo ser la guinda al pastel en el colmo de la gente, que dijo 'hasta aquí'. Pero el pastel ya estaba hecho, ya existía", agregó.



Asimismo, los opositores a Bartomeu creen que esta directiva será incapaz de convencer a Messi para que renueve el contrato que vence en junio de 2021.



"No sabemos lo que va a pasar, pero sí sabemos que esta Junta y Bartomeu no van a ser capaces de convencer a Messi de quedarse más allá de 2021. no hay comunicación, los engaños han sido muchos según el jugador", cerró Duch.