La iniciativa que pone contra las cuerdas a Bartomeu, el enemigo público número 1 de Messi

Joan Laporta, quien podría presentarse a las próximas elecciones del Barcelona, y la plataforma "Més que una Moció" están muy cerca de conseguir las firmas necesarias para llevar adelante la moción de censura contra el actual presidente, Josep María Bartomeu, y confían en que podrán hacerlo hoy, último día para presentarlas.

El movimiento en cuestión anunció esta mañana que ya había alcanzado las 14.100 firmas recogidas y son necesarias 16.520 firmas para poder llevar adelante la moción de censura, por lo que a lo largo de este miércoles busca reunirir las 2.420 restantes para que los socios y socias del club voten esa moción contra Bartomeu.

"Més que una Moció", integrada por varios grupos de opinión del entorno barcelonista, cuenta con el apoyo de los precandidatos a las elecciones de marzo de 2021 Jordi Farré -que fue quien impulsó inicialmente esta moción-, Lluís Fernández-Alà y Víctor Font.

Pese a no ser oficial su precandidatura, ni dar apoyo firme a este intento de moción de censura, el expresidente Joan Laporta ha asegurado este miércoles que ya ha firmado, y pidió a los socios un arreón final.

"Yo ya he firmado y si pudiera firmaría veinte mil veces más para echar a Bartomeu y a su Junta. Han hecho mucho daño al Barça y no merecen seguir ni un minuto más. Hoy es el último día, si no lo habéis hecho ya, aún estáis a tiempo", escribió Laporta en sus redes sociales.