Horario y TV: juegan los rivales de Racing y Boca en la Libertadores

Internacional, de Brasil, y Universidad Católica, de Chile, los equipos dirigidos por los argentinos Eduardo Coudet y Ariel Holan, respectivamente, volverán hoy a la competencia en la Copa Libertadores de América, en la continuidad de la tercera fecha.



La jornada de este miércoles también tendrá tres partidos de los grupos de Boca Juniors, Racing Club y Tigre.



A las 19.15, Internacional, el equipo del "Chacho" Coudet, recibirá a América de Cali, de Colombia, por el Grupo E.



El conjunto de Porto Alegre, que cuenta con los argentinos Víctor Cuesta, Renzo Saravia, Damián Musto, Andrés D'Alessandro y Leandro Fernández, suma 4 puntos, al igual que su clásico rival, Gremio.



El "tricolor" visitará desde las 21.30 en Santiago de Chile a Universidad Católica, el equipo de Ariel Holan que está último sin unidades.



En el estadio San Carlos de Apoquindo también habrá presencia de argentinos ya que en el local juegan Matias Dituro, Luciano Aued, Diego Buonanotte, Fernando Zampedri y Gastón Lezcano, mientras que en el "gaucho" es una fija Walter Kannemann.



También desde las 21.30 pero en la altura de La Paz, Bolívar, el equipo que conduce Claudio Vivas, recibirá a Palmeiras, de Brasil, el líder con puntaje ideal del Grupo B, que tiene a Tigre en la última posición.



Los argentinos Juan Cataldi y Marcos Riquelme forman parte del plantel encabezado por el exayudante de Marcelo Bielsa.



La tira de partidos de los rivales de los equipos argentinos, sin embargo, empezará a las 19.15 con Estudiantes de Mérida, de Venezuela, que recibirá a Alianza Lima, de Perú, por el Grupo F, que integra Racing Club.



El equipo local será dirigido a distancia por el argentino Martín Brignani, quien no logró viajar desde su Mar del Plata natal hacia Venezuela para la reanudación de la competencia.



Las complicaciones no culminan ahí ya que uno de sus ayudantes, Rafael Torrealba, lo iba a reemplazar en el banco de suplentes pero dio positivo en coronavirus y no podrá estar al frente del equipo.



Además, el preparador físico, Douglas Pirela, fue expulsado en el último partido contra Nacional (0-1) en Montevideo y tampoco podrá salir al campo de juego.



A las 21.30, por el Grupo H que integra Boca Juniors, Independiente Medellín enfrentará a Caracas, de Venezuela, en Colombia.



El dueño de casa, dirigido por el exarquero paraguayo Aldo Bobadilla y con el delantero argentino Israel Escalante (prestado por Boca), ocupa la última posición sin puntos, en tanto que los venezolanos registran una unidad producto del empate ante el "xeneize".



A continuación se detallan los canales que transmitirán los partidos, que se jugarán sin público por la pandemia de coronavirus:



A las 19.15, Internacional- América (ESPN) y Estudiantes- Alianza Lima (Fox Sports y Facebook).



A las 21.30, DIM- Caracas (ESPN); Bolívar- Palmeiras (Fox Sports 2) y Universidad Católica- Gremio (Fox Sports).