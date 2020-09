Jugador del Nástic reveló una picante reacción de Messi

Barcelona jugó su primer amistoso de pretemporada y logró una victoria por 3-1 ante Nástic. Ese encuentro Lionel Messi fue titular y tuvo un cruce con uno de los defensores del conjunto rival.

El futbolista Javier Ribelles reveló lo qué pasó:. "Yo tenía claro que no podía girar Messi, porque sino estás complicadísimo. En una de esas recibe de espaldas y le voy con todo. Dejó el balón, se dio vuelta y me dijo: '¿Qué hacés, boludo? Dejá de darme patadas', y yo me quedé sorprendido y le respondí que es el mejor y le tengo que dar patadas para que no gire", reveló en una entrevista con El Chiringuito.

"En el entretiempo le iba a pedir la camiseta pero estaba enfadado conmigo. Al final la cambié con Griezmann", agregó.

Sin embargo, contó sus sensaciones de enfrentar a Messi: "Fue algo raro porque cuando dio la charla el míster y vi en la pizarra a Messi dije 'no puede ser'. Fue un sueño poder marcarlo", comentó. "Cada vez que agarraba el balón cambiaba el ritmo y hacía lo que quería", concluyó.