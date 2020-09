Los 40 de Russo: Boca oficializó la lista de convocados para la Copa Libertadores

Boca Juniors dio a conocer este domingo la lista de convocados para el reinicio de la Copa Libertadores de América y no hay sorpresas en relación a los nombres que se venían mencionando en los últimos días.

En la lista difundida hoy por las redes sociales del club se destaca la presenta del colombiano Sebastián Villa, quien no será tenido en cuenta mientras la Justicia no resuelva su situación por la denuncia de violencia de género que le realizó su ex pareja.

Otro que aparece en la lista de 40 es Walter Bou, quien podría dejar la institución e irse a préstamo. Talleres de Córdoba y Europa son las alternativas que está manejando el delantero.

Boca visitará a Libertad de Paraguay el próximo jueves, a las 21.30 en Asunción, por la tercera fecha del Grupo H de la Copa Libertadores.

uD83DuDCCB La lista de buena fe para la reanudación de la Copa Libertadores 2020. pic.twitter.com/pLDA9gphVV — Boca Jrs. Oficial (desde uD83CuDFE1) (@BocaJrsOficial) September 13, 2020

Los 40 convocados