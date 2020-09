Carlos Azcurra: a 15 años del partido que casi termina en tragedia en el Malvinas Argentinas

Un día como hoy pero de 2005, Atlético San Martín y Godoy Cruz se enfrentaban por la B Nacional en el Malvinas Argentinas y lo que debía ser una fiesta del fútbol mendocino no terminó en tragedia prácticamente de milagro, ya que al defensor del León, Carlos Azcurra, el policía Marcial Maldonado le disparó en el pecho durante una discusión entre los jugadores del Chacarero y las fuerzas de seguridad.

A los 29 minutos del segundo tiempo el Tomba, que terminaría consagrándose campeón del Apertura de la mano de Juan Manuel Llop, ganaba 3-0 y desde la popular de San Martín comenzaron a tirar piedras al campo de juego. La Policía de Mendoza reprimió con balas de goma y los futbolistas del equipo del Este intentaron calmar la furia de los efectivos.

Allí, en medio del caos, el cabo Marcial Maldonado gatilló contra el pecho de Carlos Azcurra, quien cayó desplomado al césped del estadio de todos los mendocinos con heridas gravísimas: un pulmón perforado, fracturas costales, desgarro en el diafragma y problemas hepáticos fueron las consecuencias que sufrió el futbolista.

"Uno con el tiempo se da cuenta de la magnitud de lo que pasó y de lo que provocó en mi carrera. Uno, que luchó tanto e hizo sacrificios para poder ser profesional, lamentablemente tiene que poner en la balanza y debe agradecer que está vivo, que está bien, y que puede seguir disfrutando de la vida. Pero la ilusión que uno tenía se esfumó. Es como que se me terminó todo", recordó Azcurra en diálogo con el diario Olé.

También relató que, finalizado el juicio contra Maldonado, se lo cruzó. "Yo estaba en la sala, había muchos policías y gente esperando, y no tenía ganas de salir, me sentía mal. Entonces me quedé, pero el policía se retiró y a la pasada me dijo 'perdoname, Azcurra'. Qué se yo, fue eso", agregando además que lo perdonó porque "sólo él sabe si se le escapó o no el tiro, así que uno nunca lo va a saber... Pero andar viviendo con rencor, para mí no tiene sentido".

El juicio por el hecho tuvo sentencia recién cinco años después. La Sala Segunda de la Suprema Corte mendocina ratificó la pena de tres años de prisión en suspenso y dos de inhabilitación para ejercer cargos públicos para Maldonado.