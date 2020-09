Su vuelta a Godoy Cruz y el retiro: Nelson Ibañez habló de todo en un mano a mano imperdible con MDZ

Si tuviéramos que resumir en una sola palabra el regreso de Nelson Ibañez a Godoy Cruz utilizaríamos "felicidad". El lunes 17 de agosto sorprendió a más de uno la noticia de su vuelta al Tomba y esto despertó la ilusión de todos lo hinchas. Ibañez tiene en claro que viene a competir por un puesto en el equipo que hoy dirige Diego Martínez y siente que, a pesar de que el retiro cada vez está más cerca, su profesionalismo lo motiva para seguir siendo un arquero de "Primera".

A mediados de 2013 Ibáñez se fue a Racing, en 2016 pasó a Tigre y en 2017 llegó a Newell's, donde quedó libre el pasado 30 de junio. El Loco se había distanciado del presidente José Mansur en los últimos años, pero recibió el llamado que estaba esperando, acercaron posiciones y acordaron el regreso.

MDZ tuvo la oportunidad de dialogar con el "Loco" para conocer a fondo a este refuerzo que tendrá otra oportunidad en la institución bodeguera, cómo se concretó su llegada y el final de su carrera.

-Desde la confirmación de tu regreso ¿cómo te sentís?

-Mi familia está súper contenta de mi vuelta así que en lo personal esto feliz con esto. Estoy bien, entrenando y conociendo a mis nuevos compañeros con esta nueva modalidad de entrenamiento, en un contexto medio raro y viendo qué va a pasar.

-Se te nota feliz y muy cambiado, ¿cómo es entrenar ahora en este contexto?

-Estoy medio cambiando, tengo algunos años (risas) y lo voy viviendo como puedo. Nadie sabía como era esto, menos nosotros entrenar por zoom, practicar mucho tiempo solo en casa. Entrenar con el plantel, en estos ultimas semanas, es todo lo que necesitaba. Esperamos que podamos seguir entrenando tomando todos los cuidados y cumpliendo los protocolos. Ojalá que podamos seguir entrenando como plantel profesional.

-¿Estas de acuerdo con que se vuelva a los entrenamientos en el fútbol?

Si, estoy de acuerdo con que se vuelva a entrenar. Es cierto que volvimos en el peor momento en toda la provincia y en el país con la cantidad de casos de coronavirus. Pero se puede hacer cosas al aire libre y en grupos, como dicen los doctores. Yo no tengo más que el deseo y las ganas porque soy un jugador de fútbol.



¿Qué trae este “nuevo Nelson” a Godoy Cruz?

-Básicamente este Nelson aporta lo que aportó a todos los clubes: ser un profesional que se brinda todo. Godoy Cruz tiene el plus de que es el club que yo quiero , el que me formó, el cuál me hizo alguien en el fútbol. Lo que te puedo decir que aparte de más años, traigo muchísimas ganas de ponerme a entrenar y estar a disposición para que Godoy Cruz gane, que al fin y al cabo ,es lo que vale e importa.

-Seguro que seguías los partidos de Godoy Cruz, ¿qué análisis podés hacer de los últimos tiempos?

-Sacando el último tramo, donde los resultados capaz no fueron los esperados, vi al Tomba como siempre: creciendo, jugando copas, peleando el campeonato, sacando jugadores, reinventando muchísimos futbolistas. Godoy Cruz creció muchísimo y esto hay que aprovecharlo para que volvamos a estar en ese camino ganador, que tampoco es tan lejano.

-En conferencia de prensa hablaste del sentido de pertenencia y de que "ojalá algunos esos jugadores que tanto le han dado al club puedan volver", ¿me podés explicar esa frase?

-Esa frase fue un deseo personal, no soy quién para decirle a tal jugador que vuelva. Hay jugadores que le han dado mucho al club y me gustaría verlos de nuevo por acá pero los momentos del fútbol no son iguales para todos. Muchos adoran a Godoy Cruz y vestir esta camiseta. El sentido de pertenencia no se puede perder nunca, mas en el Tomba, tenemos que reforzarlo. Hay muchos chicos de las inferiores que quieren al club.

-El hincha de Godoy cruz te quiere muchísimo...

-La verdad que si. Estoy días desde que volví el hincha me demostró un cariño que no se si lo merezco y que me movilizaron mucho. Te da miedo un toque que la gente te quiera tanto y al mismo tiempo es muy gratificante. Me quieren porque ven en mi a alguien como ellos que tiene la suerte de defender la camiseta. Hace años que tenía muchas ganas de volver. Fue un eterno coqueteo. Se dio ahora y mi entorno está muy feliz. Y esto se tiene que aprovechar para poder trabajar.

-Seguro que te encontraste con otro Godoy Cruz

-Es otro club. El predio de Conquimbito no lo conocía, es hermoso. Tenes todas la comodidades, ya me lo habían dicho muchos de mis compañeros. Ahora verlo y vivirlo en otra cosa, Es otro club para bien. Tiene instalaciones de primer nivel y esto lo tenemos que aprovechar. No tiene nada que envidiarle a otros clubes.

Ibáñez peleará la titularidad con jóvenes de la cantera como Roberto Ramírez, Juan Cruz Bolado o Matías Soria

-Contame un poco de tu paso por Racing, Tigre y Newell´s

-De todos los lugares me llevo algo. De Racing, además de hacer grandes amigos, me quedo con el torneo que gané en 2014 fue lo más importante. Con Newell´s me pasó algo muy lindo, la verdad que no jugué tanto y la gente me demostró mucho cariño, algo muy difícil de lograr. Fueron tres años, me encariñé mucho con las personas. Y en Tigre lo mismo. En todos lados me comporté de manera profesional y eso ayuda para que tengas un reconocimiento cuando tengas que dejar la institución.

- ¿Cómo se llevó a cabo tu vuelta a Godoy Cruz?

-Fue todo tan rápido, se dio en un lapso de tres días, todo se fue acomodando rápidamente para llegar a este final. El domingo 16 de agosto llegamos a un acuerdo en todo, en las formalidades. Más que sorpresa, que sé que les pasó a muchos, para mi fue una alegría, cerrar el ciclo de un sueño. Nadie lo supo porque no fueron negociaciones largas. Hubo ganas de las dos partes y eso hizo todo más fácil. Hablé con la gente que hizo fuerza para que volviera. Charlé con el presidente (José Mansur) y el viejo rencor quedó de lado. Esta camiseta y el club están por encima de cualquier persona. Creo que charlando todo se arregla y cuando uno va con la verdad y dice lo que siente trata de ponerse a disposición para que todo salga bien. Primero hablé con esta personas que hicieron fuerzas para que volviera, la ultima charla fue con el presidente y el vice. Me hablaron, me comentaron del proyecto para que Godoy Cruz vuelva a crecer. Si no sintiera que no estoy a la altura, esto no hubiera pasado. Vengo a competir. Con Sebastián Torrico hablé hace algunos días. Tenemos una buena relación. Me felicitó por la vuelta.

-¿Dónde te gustaría ver a Godoy Cruz?

-Quiero ver al Tomba en lo mas alto posible. Cuando deje el fútbol, me gustaría seguir ligado al club, pero por ahora pienso como jugador.

-Tu sueño es retirarte en el Tomba...

-El retiro es algo que se me viene por la edad. Me gusta competir y por eso sigo jugando en Primera División. Lo pienso cuando me voy a dormir, pero no me proyecto más allá. Hoy soy jugador de fútbol. Cuando llegue el momento no hay nada que pueda hacer contra eso.

-Por último, un mensaje para los hinchas...

-Muchísimas gracias por tanto cariño. Vamos a trabajar , todos lo vamos a hacer para tratar de que Godoy Cruz vuelva a ser competitivo y darles esa alegría que se merecen.