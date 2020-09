Menotti, una insólita propuesta a Messi y un palito para Koeman

César Luis Menotti se refirió al caso Lionel Messi y, con su particular estilo, se mostró sorprendido por la noticia como también por el accionar de Barcelona, sobre todo del flamante entrenador Ronald Koeman: "No entiendo como Koeman no fue a la casa de Messi. Mirá si vos llegás al Ajax y Cruyff se enoja y se va, yo lo voy a buscar a la casa. Es una cosa que me sorprendió".

"Yo pensé que con Koeman iban a encontrar una idea de juego, es un hombre que estaba dirigiendo la selección holandesa y jugó en el Barcelona. Fue una gran sorpresa lo de Messi, no sé por dónde viene este tema, es una cosa insólita. Todo hacía suponer que el Barcelona iba a encontrar reforzar una idea y sostenerla, y de pronto aparece esto, no lo entiendo", agregó.

Además, destacó que "salvo en la época de Guardiola, siempre Messi salvó al Barcelona", porque "ahí Messi era la frutilla del postre, después tuvo que ser el postre y la frutilla, y no alcanza, es muy difícil", y ve con buenos ojos su llegada al City: "Messi a Guardiola le llenaría el cerebro. Pep necesita eso, alguien que le resuelva todo el sacrificio de entrenar para cuando llega la hora de los partidos".

Y cerró con una particular propuesta si Leo llega a quedarse libre y sin club: "A Nosotros nos conviene que él juegue, en cualquier lugar pero que esté jugando. Si él no puede competir, que se venga para acá que lo entrenamos acá. Si no va a jugar, si no encuentra un club, que se venga para acá para el predio de la AFA y lo entrenamos todos los días".