La declaración más fuerte: "Messi está llevando a cabo la mayor traición de la historia"

España sigue paso a paso el culebrón entre Lionel Messi y el FC Barcelona. La posible salida del astro argentino tiene en vilo al mundo del fútbol, y su partida al Manchester City ha dejado mucho qué comentar y analizar. Algunos ven a la ‘Pulga’ como una víctima, mientras que otros lo ven como el culpable de la situación y crisis, deportiva e institucional, que vive el club catalán.



Uno de los programas más picantes que analiza el fútbol en España es ‘El Chiringuito’. Allí Messi ha sido el tema constante en los últimos días. Y uno de sus panelistas, Edu Aguirre, a pesar de ser aficionado del Real Madrid lamentó la posible salida de Messi del Barça.

“Creo que todos perdemos si Messi se va del Barcelona. España pierde, el fútbol pierde”, dijo Aguirre. Y luego vino una dura crítica hacia el argentino, por su postura. “¡No vale todo!”, comenzó su diatriba.



“No vale decir que Messi está mal aconsejado, cuando tiene 16 años en el primer equipo y 33 años de edad. No vale decir que Messi no ha hecho nada malo, o que está cansado de que se le eche todo encima. ¿Está cansado de qué? ¿De que le paguen 100 (millones de euros) brutos? ¿De que el club esté hipotecado por (pagar) su sueldo? ¿De que sus amigos también cobren mucho, solo por ser amigos de Messi, como Luis Suárez? ¿De que Barcelona traiga los entrenadores que él quiere? ...”, fue parte del comentario de Edu Aguirre.



“Para mí, Messi está llevando a cabo la mayor traición en la historia del fútbol. Cosa que el aficionado del Barcelona, que lo mima, no se lo merece. Messi los está dejando tirados, está huyendo del barco cuando se está hundiendo”.



Aquí todo el comentario del periodista de ‘El Chiringuito’ sobre Lionel Messi: