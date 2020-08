El mal momento de Diego Maradona y su familia por culpa del coronavirus

La familia de Diego Armando Maradona no está viviendo un buen momento por culpa de la pandemia de coronavirus. Una de las hermanas del 10 y su esposo se contagiaron y este último está grave. Aseguran que el DT de Gimnasia no ha estado en contacto con ellos.

Se trata de Rita, más conocida como Kity, quien está transitando la enfermedad de manera asintomática, pero su marido, Raúl Machuca, también dio positivo y su cuadro es complicado, según informó Infobae citando a allegados a la familia del 10, quienes también aseguraron que no han estado en contacto con el Diego.

El actual entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata, paciente de riesgo por sus antecedentes cardíacos, ya está enterado de la noticia y, aunque que no la ve, mantiene contacto telefónico cotidiano con su hermana. De todas maneras, el 10 no tendría motivos para preocuparse por su propia salud ya que desde que comenzó la cuarentena no ha visto a ninguna de sus hermanas.

Rita "Kity" Maradona.

De todas maneras, esta semana debería someterse a un test debido a su trabajo como director técnico del Lobo platense, luego de las medidas que tomó la AFA para todos los clubes de Primera en su regreso a los entrenamientos. La prueba sería realizada en su casa por su médico personal, Leopoldo Luque.

Diego es el quinto de los ocho hijos que tuvieron doña Tota y don Diego Maradona. Ana, Rita (Kity) y Elsa (Lili) son las mayores y tienen más de 60 años, mientras que María Rosa (Mary) y Claudia (Cali) son las menores. Los otros varones, en tanto, son Raúl (Lalo) y Hugo (el Turco), ambos menores que Diego.