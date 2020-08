Sigue ardiendo Barcelona: Messi no se presentará mañana a los test de coronavirus e insiste con irse

El plantel del Barcelona debe presentarse mañana en la Ciudad Deportiva del club para realizarse los test de coronavirus y empezar a entrenar el lunes bajo el mando de Ronald Koeman. El crack argentino Lionel Messi está citado al igual que el resto de sus compañeros, pues en los papeles sigue siendo empleado del club, pero la prensa catalana informa que no se presentará.

Según informa RAC1, Jorge Messi, padre del futbolista, fue el encargado de comunicarle al club Blaugrana que el capitán del equipo se ausentará a los testeos de cara al primer día de entrenamientos de la temporada 2020/21, que será el lunes en el estreno del DT holandés al frente del equipo. Como consecuencia de esta decisión, Messi tampoco estará el lunes en la primera sesión de pretemporada.

Mundo Deportivo, por su parte, explica que Messi sigue considerando que su contrato con el club concluyó después de comunicarle a la institución, vía burofax, que ejecutaría la cláusula de salida gratuita, que en los papeles vencía el 10 de junio al concluir la temporada, que se postergó por la pandemia de coronavirus.

Por eso, Leo se mantiene en su postura de dejar el club pese a tener contrato hasta el 30 de junio del año que viene y, siguiendo el consejo de sus abogados, no se incorporará al trabajo ya que considera que le comunicó a la dirigencia en tiempo y forma su decisión.

La postura del Barcelona si Messi no se presenta mañana es una incógnita, aunque podrían abrirle un expediente como le hicieron a Arthur Melo cuando no se presentó al regreso de las vacaciones. La decisión será del DT, Ronald Koeman, y el secretario técnico, Ramón Planes. Por ahora, la dirigencia del Barça no se mueve de su postura e insiste en que la única forma de que Leo deje el club es si alguien paga los 700 millones de euros de su cláusula de rescisión.