No resiste archivo: el día que Bartomeu confirmó que Messi puede irse libre

La postura del Barcelona sobre la salida de Lionel Messi es clara. Bartomeu ya le habría avisado a la directiva que Messi será declarado intransferible y que solo se irá por la cláusula de rescisión que es de 700 millones de euros. Pero comenzó a circular un video donde el propio presidente confirma lo que ahora dice no tener validez.

El archivo pertenece a un discurso que dio en 2019 que favorece claramente la postura de la Pulga de considerarse jugador libre: "Messi tiene un contrato firmado hace dos años, para cuatro años, en el que en el último año, la 20/21, antes de empezarla, él puede dejar Barcelona. Es una decisión personal. Para dejar el fútbol, para ir a otro sitio. También lo tenían otros jugadores, como Iniesta, Xavi o Puyol, cuando les renovamos por última vez".

"Lo que ocurre es que este tipo de jugadores, como Messi, son tan Culés que dudo que se vayan a otro club. Pero tienen que tener la libertad, porque se lo han ganado, de decidir su futuro y cuándo quieren dejar el fútbol. Pero yo no sufro: Messi es muy Culé y yo no tengo ninguna duda de que seguirá jugando en el Barcelona. Y espero muchos años más, no sólo 2021", dijo.