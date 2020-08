Lionel Messi pidió reunirse con Bartomeu, pero la respuesta complicó todo

Este viernes se supo que Lionel Messi pide una reunión para pactar su salida. La idea del astro argentino es arreglar en buenos términos su salida y así evitar una guerra judicial que a ninguna de las partes le generaría simpatía encarar. Sin embargo, el diario Marca contó que la respuesta por parte del Barcelona parece que no fue nada amistosa y terminó por complicar todo.

"O es para renovar o no hay nada que negociar", señalan. Es decir, Bartomeu y su Junta Directiva siguen declarando intransferible al argentino y no van a abrirse a negociar con ningún club la venta del jugador. Esta devolución no habría caído del todo bien en el entorno de Leo y crece la tensión entre ambas partes.

Noticias Relacionadas Lionel Messi cambia de plan para terminar su relación con el Barcelona

O viene un club con los 700 millones de euros de la cláusula o Messi seguirá vistiendo de azulgrana. Van a intentar convencerlo pero no ha cambiado de opinión y sigue pensando que su ciclo en el conjunto azulgrana se ha terminado. Lo único seguro, es que el domingo se presentará con sus compañeros para pasar las pruebas médicas y el lunes se pondrá a las órdenes de Koeman.