LeBron cambia de opinion y el rumbo de la NBA

El astro de Los Angeles Lakers, el ala pivote LeBron James, no quería continuar jugando los playoffs de la NBA a causa de la agresión sufrida hace días por un ciudadano afroamericano en el estado de Wisconsin, pero cambió de opinión y consideró hoy que lo mejor es jugar para provocar un cambio, indicó la prensa española.



James es la figura más importante de la NBA y una de las voces más respetadas por los demás jugadores, sobre todo por su compromiso por la igualdad y las causas sociales, y por esa razón su opinión incidió en la continuidad de la liga, que ayer canceló su jornada como muestra de repudio a la violencia racial que se da en los Estados Unidos.





En un primer momento James no quería continuar con los playoffs y ese fue su voto en la reunión de jugadores, pero su excompañero de Miami Heat y uno de los jugadores más veteranos de la liga, Udonis Haslem, planteó la duda sobre si esa medida no sría perjudicial para la causa.



LeBron y otros jugadores de los Lakers se reunieron un par de veces más durante la noche para analizar el impacto que su decisión podía tener y los beneficios de la misma, indicó el periódico deportivo español Marca.



Finalmente LeBron y sus compañeros estuvieron de acuerdo en que lo más provechoso para ellos era terminar la temporada y seguir utilizando la burbuja de Florida en el Wide World of Sporta of Disney como plataforma por el cambio.



James recalcó el hecho de que algo positivo tenía que salir de todo esto, que las cosas no podían volver a cómo estaban antes y que: "Arrodillarse durante el himno, las camisetas con el lema Black Lives Matter y otros gestos ayudan, pero pronto se convierten en rutina diaria".



Ahora los equipos se enfrentan al desafío de continuar los playoffs, que se reanudarían entre esta noche o mañana, y elevar el mensaje.