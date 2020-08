Se le terminó la paciencia: el fuerte descargo de Luis Suárez en las redes sociales

La salida de Luis Suárez del Barcelona fue una noticia que generó mucho malestar en los aficionados culés. El delantero uruguayo no tuvo un buen final de temporada, no volvió bien de su lesión y recibió muchas críticas. Ante esto, Ronald Koeman le comunicó que no lo tendrá en cuenta y desde ese se lo vinculó con muchos clubes.

Y este miércoles el charrúa sorprendió a todos al realizar una fuerte desmentida a través de su cuenta de Instagram. "Hay gente hablando en mi nombre o diciendo cosas de mí, cuando yo hace años que no tengo relación. ¡¡¡Yo hablo cuando tengo que hablar por mí solo!!! No todo es verdad", escribió.

Lo que no quedó claro es a quién se refería. En las últimas horas han aparecido dos personas cercanas, o quizá no tanto, que dejaron declaraciones picantes. Una de ellas es su hermano Paolo, que publicó: "Se puso bueno esto y se pondrá mejor", y hoy apareció Alejandro Balbi, supuesto abogado del delantero y vice de Nacional de Uruguay: "El futuro de Messi influirá en el de Suárez porque son compadres”, señaló. Lo único claro es que Lucho perdió la paciencia.