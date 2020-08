La única razón por la que Lionel Messi aún no se fue del Barcelona

Manchester City, Inter, la MLS, PSG, Newell's, todos clubes que sueñan con tener a Lionel Messi. El argentino atraviesa sus días más complejos en Barcelona y hace dudar al mundo sobre su continuidad. Las últimas novedades sobre el plantel no habrán caído bien en la Pulga. Las salidas de Luis Suárez y Arturo Vidal fueron un golpe duro y algunos creen que es un empujón para su salida aunque hay un motivo, una razón por la que Leo aún no se fue.

El diario Marca, en su portada principal, revela que la causa central es su familia. Lleva más de quince años viviendo en la ciudad y tanto su mujer como sus hijos empezaron una vida muy a gusto, segura y cómoda, y empezar de cero en otro país, con otra cultura, no sería una tarea sencilla para el jugador.

Y el propio Messi se ha encargado de dejarlo claro en miles de entrevistas: "Mi idea y la de mi familia es terminar aquí. Primero por cómo estoy en el club, por cómo me siento en el club, luego por lo familiar, por lo bien que estamos en esta ciudad, por mis hijos, por no cambiarles las amistades y no quiero que se rompa porque me tocó vivirlo a mi a nivel personal".

De igual manera, que el flamante entrenador haya hecho caso omiso a sus recomendaciones lo mantienen más afuera que adentro del proyecto. Su protagonismo en la toma de decisiones parece no ser el mismo y en la balanza, seguramente, buscará lo mejor para su futuro. El dinero, no juega.