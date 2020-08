El Cabezón Ruggeri liquidó a Mbappé: "En la cancha de Olimpo..."

El ex defensor de la Selección argentina, Oscar Ruggeri, fue muy crítico con el joven delantero del Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, quien al igual que la otra gran figura del equipo, Neymar, se borró de la final de la Champions en la consagración del Bayern Múnich, y dijo qué pasaría si jugara en el fútbol argentino.

"MBAPPÉ EN LA CANCHA DE OLIMPO NO LA TOCA"#90MinutosFOX - Oscar Ruggeri habló del jugador francés y como se sentiría jugando en el fútbol argentino. pic.twitter.com/VGs7kF2oob — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) August 23, 2020

"Mbappé en la cancha de Olimpo no juega, no la toca. Laspada se lo come", dijo el Cabezón en medio del acalorado debate que mantuvieron los integrantes de Fox Sports Radio sobre la deslucida actuación de los jugadores del PSG en el partido decisivo.

El ex DT de San Lorenzo se refirió a un hipotético cruce entre Mbappé y el recordado defensor Mauro Laspada, reconocido por ser un zaguero con mucho roce y que tuvo dos pasos por Olimpo, primero como jugador y luego como entrenador.

Una de las patadas que más se recuerda es la que le dio en 2005 en la Bombonera al entonces delantero de Boca, Rodrigo Palacio, con un tremendo planchazo al tobillo que de milagro no terminó en una grave lesión.

Para finalizar, Ruggeri también criticó al entrenador Thomas Tuchel por haber sacado al rosarino Ángel Di María, uno de los pocos futbolistas del PSG que estuvo a la altura de las circunstancias: "Lo sacó en el mejor momento, no se entiende ese cambio".