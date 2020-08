Alarma en Boca: una importante figura habría dado positivo y fue aislado del plantel

En el transcurso de la tarde, apareció el rumor sobre dos nuevos casos positivos de coronavirus en el plantel de Boca. Con el correr de las horas la información tomó fuerza y trascendió que Lisandro López, junto con el preparador físico Alejandro Blasco, se habrían contagiado.

El sitio Doble Amarilla y el periodista partidario, Martín Arévalo, fueron quienes dieron a conocer la novedad pero desde el club no lo han hecho oficial. Según explica el citado medio, esperarán las segundas pruebas para determinar si no se trata de falsos positivos. De volver a confirmarse, ambos no podrán estar en la "burbuja".

De confirmarse lo de López, sumado al positivo de Nahuel Gallardo, ya son 39 los casos positivos en jugadores de la Liga Profesional, entre ellos, los futbolistas de Godoy Cruz: Agustín Manzur, Valentín Burgoa, Agustín Álvarez, Marcelo Freites.