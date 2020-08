Lautaro Martínez habló del curioso dato que podría cumplirse con Inter campeón

El delantero argentino Lautaro Martínez, figura de Inter de Italia, expresó hoy que la final de la Liga de Europa del próximo viernes ante Sevilla de España será "especial" porque, de ganarla, será el primer título de su carrera.



"Intentaré ganar mi primer título con el Inter, que sería muy especial. Es mi primera final y podría significar el primer trofeo de mi carrera", manifestó Martínez a la página oficial de la Liga de Europa.



"Estamos madurando como equipo. Al comienzo de la temporada nos dimos objetivos. En la Serie A estuvimos cerca, quizás con un sabor amargo en la boca por terminar solo un punto por detrás de la Juventus. Ahora estamos demostrando que hemos crecido, que estamos muy unidos como grupo. Y eso es importante para lo que viene", indicó el atacante de Inter.



El "Toro" dijo que Sevilla es "un equipo serio" y resaltó su condición de máximo ganador del torneo con cinco títulos sobre misma cantidad de finales jugadas.





"Es un equipo que juega bien, pero estamos principalmente enfocados en nosotros, en nuestro trabajo, en lo que significa haber llegado a una final después de tanto tiempo y en lo que puede significar levantar un trofeo en este momento. Estamos muy cerca de eso", indicó el ex Racing.



Martínez, de 22 años, agradeció al DT de Inter, Antonio Conte, por haber confiado en él, un factor decisivo para su buen presente futbolístico.



"Cuando llegó a Inter me llamó, yo estaba de vacaciones después de la Copa América. Es un entrenador que confía en mí y eso me ha ayudado a crecer. También me ayudó a cambiar la mentalidad, no solo a mí, sino a todo el grupo, y esto es realmente importante para nosotros", indicó el delantero del seleccionado argentino.



Inter jugará una nueva final internacional después de una década en busca de su cuarto título en la Liga de Europa luego de las conquistas en 1991, 1994 y 1998.