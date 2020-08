"Hay que hablar": Koeman asumió en Barcelona y dejó una curiosa frase sobre la continuidad de Leo Messi

El holandés Ronald Koeman fue presentado hoy oficialmente como nuevo entrenador del Fútbol Club Barcelona. Acompañado del presidente Josep María Bartomeu, el flamante DT Culé brindó una conferencia de prensa en el Camp Nou en la que, obviamente, le consultaron sobre Lionel Messi en medio de los rumores que indican que el rosarino quiere irse.

En ese contexto, a Koeman le preguntaron cómo hará para convencer a la Pulga para que siga en el Barça, y el DT respondió: "No sé si tengo que convencer a Messi", aunque reconoció que espera poder contar con él esta temporada.

"Es el mejor jugador del mundo y al mejor jugador del mundo lo quieres tener en tu equipo, no en el contrario. Por mi parte, como entrenador, me encanta trabajar con Messi porque te gana partidos. Si saca el rendimiento que siempre ha demostrado, contentísimo si quiere quedarse. Tiene todavía contrato y es jugador del Barcelona", agregó Koeman.

uD83DuDD0A @RonaldKoeman: "Messi es el mejor jugador del mundo y lo quieres tener en tu equipo, él gana partidos" pic.twitter.com/vFRVx8bq5K — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 19, 2020

Además, avisó que "hay que hablar con él porque es capitán, a partir de hoy vamos a trabajar y hablar con varios jugadores. En el caso de Messi ojalá siga más años aquí".

Finalmente, al nuevo entrenador Culé le consultaron qué tiene que hablar con Leo, y su respuesta fue tajante: "Si lo digo acá no hace falta que me reúna con él. Son cosas privadas entre jugador y entrenador. Quiero saber lo que piensa del Barça, de cómo quiere seguir y yo soy el entrenador para tomar decisiones no sólo por él sino para otros jugadores. Tiene un año de contrato pero espero que siga en el club por muchas temporadas más".