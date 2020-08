Si Guardiola se va del Manchester City el apuntado para reemplazarlo es un DT argentino

El nombre y la condición de desocupado de Mauricio Pochettino resulta muy atractivo en Europa y por eso suena cada vez que un grande del continente se queda sin técnico, y en estos días está sobre la mesa de Barcelona pero también hoy se sumó Manchester City, cuando surgieron dudas sobre la continuidad de Josep Guardiola.



El proyecto de los dueños árabes del City volvió a derrumbarse tras una inversión importante en el mercado de pases que sucumbió en los cuartos de final de la Champions League ante el sorprendente Olympique Lyon.

Por eso los propietarios de la entidad inglesa ya manejan nombres de reemplazantes para "Pep", y según indicó hoy el diario local The Sun, Pochettino es el elegido para suplir a Guardiola en el corto plazo y en caso de que los resultados sigan siendo negativos.



El español tiene contrato hasta 2021, pero una cláusula lo podría dejar libre en este mercado de pases de verano, por lo que en City no quieren sorpresas y tampoco que una decisión altere el proyecto deportivo.



Hasta hace dos días Pochettino fue vinculado fuertemente con Barcelona, pero luego creció la posibilidad del neerlandés Ronal Koeman, aunque más del 70 por ciento de los hinchas "culés" no están de acuerdo con su retorno.



Luego de su salida del Tottenham Hotspur inglés tras salir subcampeón de la Champions League del año pasado por detrás de Liverpool, el santafesino no volvió a trabajar y por eso siempre está en el centro del escaparate de grandes candidatos para grandes clubes europeos.