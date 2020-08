Pumas, en llamas: los hinchas explotan tras la designación de Andrés Lillini como DT

Andrés Lillini fue ratificado como entrenador de Pumas de la UNAM. Mediante un comunicado de prensa el club universitario informó que el entrenador será quien continúe con el proyecto del torneo Guard1anes 2020. La decisión fue basada en la promoción de los jugadores de las diferentes ubicaciones de la cantera de los Pumas, aunque los hinchas no tomaron de buena manera la noticia.

Andrés Lillini.

"Les vale madres el equipo. Ya esta temporada se acabó", fue uno de los cientos de comentarios que se pueden leer en la publicación. A pesar de que son varios los que afirman que el DT interino "se lo ganó por los resultados", el mayor consenso está del lado de quienes piden un estratega de mayor jerarquía y experiencia para poder sobresalir en esta campaña que recién empieza.

Noticias Relacionadas El astro mexicano que puede ser campeón de Europa jugando en la MLS

Y es que las razones expuestas por los aficionados auriazules no solo apuntan hacia la jerarquía del argentino sino también hacia su estilo de juego: no son pocos los que difieren de utilizar una línea de cinco defensores, planteamiento que consideran conservador y culpable de imágenes como las de la jornada pasada. Con el de Mazatlán, ya son tres los partidos en los que Pumas no puede ganar. (Dale Pumas/Bola Vip)