La hermana de Pichot ya tiene un lugar en Sudamerica Rugby

Nacida en Argentina, proveniente de una reconocida familia de rugby en su país, Bárbara ya trabajaba en el rugby femenino tanto en su país como en la región, colaborando con su crecimiento y difusión.

Barbara, es hermana de Agustín Pichot, ex vicepresidente de World Rugby y ex capitán de Los Pumas, fue elegida entre tres candidatas para ocupar el puesto de Coordinadora del Rugby Femenino ¿Habrá influído para elegirla que sea la hermana del ex jugador de Los Pumas para ocupar ese puesto?

Según Santiago Ramallo, Gerente General de Sudamérica Rugby " con Barbara Pichot el rugby femenino crecerá mas y habrá un mayor desarrollo de la mujer en el rugby."

La propia Barbara dijo al respecto "Soy una convencida de que con el esfuerzo de todas y todos en la región podremos seguir dando los pasos que ya se están dando en el rugby femenino en la región".

La elegida trabajará a tiempo completo. Katie Sadleir, Gerente de Rugby Femenino en World Rugby, saludó la iniciativa. “Es de enorme importancia, dentro de nuestro Plan Femenino 2017-2025 que una región como Sudamérica Rugby sume gente para trabajar en el crecimiento del rugby femenino”.