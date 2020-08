Tras la debacle, Barcelona está a punto de anunciar a su nuevo DT

Luego de la durísima derrota por 8 a 2 ante Bayern Múnich por los cuartos de final de la Champions League la dirigencia del Fútbol Club Barcelona decidió echar a Quique Setién y restan detalles para cerrar el acuerdo con su reemplazante. La directiva del club Blaugrana se ha reunido en el Camp Nou para oficializar la salida de Setién y avanzar en la contratación del nuevo DT.

Ronald Koeman es el elegido y por eso protagoniza las portadas de algunos diarios catalanes de este lunes. Josep María Bartomeu, presidente del club, se puso en contacto con él y ayer por la tarde el entrenador holandés, figura en la obtención de la primera Champions de la historia de la institución, aterrizó en Barcelona.

Según informa hoy Mundo Deportivo, el Barça y el DT están muy cerca de un acuerdo. El holandés firmará un contrato por dos temporadas, aunque la segunda quedará sujeta a la voluntad del nuevo presidente, teniendo en cuenta que el año que viene hay elecciones en el club y que, ante esta crisis, podrían ser adelantadas.

Por otra parte, su salida de la Selección holandesa no sería ningún problema para el elenco Culé, ya que en principio no habrá que pagar ninguna cláusula de rescisión, por lo que la economía del club no se vería afectada en ese sentido.

Mundo Deportivo destaca, además de su capacidad como DT, la personalidad de Koeman, clave para afrontar la transición que necesita el Blaugrana: "Koeman es capaz de mirar cara a cara a cualquier crack y dejarle claro que el trabajo y el compromiso es lo primero en su manual. En el Valencia se vio que los gallitos de vestuario no le asustan. El rendimiento y no generar problemas es básico para él en un equipo. Quien se amolde a eso, bien, y si no que se busque otro equipo".