La prensa británica liquidó a Guardiola: "Arruinó la gran ocasión del City"

La prensa del Reino Unido centró este domingo sus críticas en el entrenador catalán Josep Guardiola tras la eliminación de Manchester City en cuartos de final de la Liga de Campeones a manos de Olympique de Lyon (3-1).



La BBC destaca en uno de sus títulos que "Pep arruinó la gran ocasión del City" y fundamenta que el entrenador "trató al Lyon como un gran equipo, aunque no lo es".



En la propia BBC, uno de sus analistas acusó al entrenador del Manchester City de conservador: "Esta eliminación demuestra que hay fallos en este equipo".





Por su parte, The Times tituló: "Pep alimentó a los Lyons (leones)".



El Dayly Mirror, recopila el diario español Mundo Deportivo, reclamó: "Pep debe asumir la culpas".



The Sun, por su parte, describe que "la afición culpa a Pep" y destaca que en las redes sociales los hinchas del Manchester City "cuestionaron al equipo y las tácticas elegidas por el entrenador".



El diario The Guardian se preguntó: "¿Por qué Pep quitó la alegría y la libertad al City?", y criticó que el catalán haya dejado en el banco de suplentes a Bernardo y David Silva, Riyad Mahrez y Phil Foden.