Lo reconoció: Simeone explicó la eliminación del Atlético de Madrid

El entrenador de Atlético de Madrid, el argentino Diego Simeone, reconoció hoy que no jugaron "como quería" luego de la eliminación con Red Bull Leipzig por 2-1 en Lisboa, Portugal, por los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa.



"Nos ganaron los duelos y en el entendimiento del partido. Nos costó meternos, pero tal vez el 2-1 de ellos llegó cuando estábamos bien parados y nos condenó en un partido que no lo jugamos como quería", dijo Simeone en conferencia de prensa.



"Me gustó Leipzig por su frescura y su entusiasmo. Lo dimos todo y no alcanzó", lamentó el argentino.



Finalmente, el "Cholo" Simeone admitió que hicieron "lo mejor posible" y no tenían "más por dar".