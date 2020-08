¿Y River? El futuro de Gonzalo Higuaín si queda libre en la Juventus

Desde hace tiempo se viene mencionando la posibilidad de que Gonzalo Higuaín abandone la Juventus, y las versiones sobre su salida comenzaron a tomar más fuerza en los últimos días, sobre todo después de la eliminación temprana de la Vecchia Signora en la Champions League, tras despedirse en octavos de final.

Maurizio Sarri fue despedido de la dirección técnica y, en su lugar, fue contratado Andrea Pirlo, una leyenda del club y del fútbol italiano, quien tiene pensado hacer una fuerte renovación en el plantel y Gonzalo Higuaín entraría en la limpieza.

Al parecer, el ex delantero del Real Madrid y el Napoli, entre otros clubes, no sería del agrado de Pirlo y la dirigencia del club de Turín está analizando una particular oferta para darle la libertad de acción al goleador argentino.

Es que la Juventus mantiene una deuda con el centrodelantero, al que aún le quedan seis meses de contrato, y por eso podrían ofrecerle dejarlo libre para que busque un nuevo destino y, a cambio, considerar saldada esa deuda.

De todas maneras, y pese a los rumores crecientes a lo largo de las últimas semanas, por ahora el jugador no pensaría en volver a River Plate y tiene grandes chances de recalar en los Los Angeles Galaxy de la MLS, un torneo de menor renombre pero con menores presiones y buenos incentivos económicos, algo que buscan muchos en el tramo final de su carrera.