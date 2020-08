Uno de los ídolos de River en la era Gallardo ilusionó a todos con una posible vuelta

Nació futbolísticamente en Boca pero hoy es uno de los ídolos de la era que comanda Marcelo Gallardo. Jonatan Maidana, actualmente en Toluca, comenzó a vislumbrar su retiro no tan lejano por cuestiones lógicas del paso del tiempo, dejando al descubierto su sueño de despedirse del fútbol vistiendo la camiseta de River.

"Veremos cómo se da todo. Sería muy lindo terminar mi carrera donde mejor la pasé. Es el sueño que me queda. Pero hay que ver cómo estoy físicamente. Ojalá que me acompañe para seguir unos años más, pero hay que poner todo después en la balanza. Sería lindo retirarme en River, sin dudas es el sueño de cualquiera, ojalá me acompañe el físico", reveló.

En una rica charla vía Instagram con Atilio Costa Febre, el defensor recordó: "Fui muy feliz y estoy muy agradecido de que me hayan abierto las puertas y todo lo que vino después. Tengo vínculo en México hasta diciembre y cuando se termine, veremos junto con la familia cómo sigue todo".

"Uno siempre piensa en lo positivo, pero esos partidos son muy difíciles. Me tocó estar en un momento con un gran cuerpo técnico, jugadores de jerarquía, que nos quitaban presión. Fue un privilegio y fui afortunado de estar con ellos", finalizó Maidana quien logró once títulos, siendo el último de ellos el más importante de todos: la Copa Libertadores ganada a Boca.