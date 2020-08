La estrella del Barcelona que se convertirá en el próximo socio de Messi

Francisco Trincao (20 años) estará en la plantilla del Barcelona 2020-2021. Porque con su calidad ha demostrado que tiene un hueco y porque el mismo presidente del Barça, Josep Maria Bartomeu, avanzó que es uno de los siete fichajes ya seguros para hacer la pretemporada. El delantero portugués, ex del Sporting Braga, ha rubricado con juego, goles y asistencias los excelentes informes que se tenían en la secretaría técnica y que propiciaron su fichaje a principios de este año.

Nacido en Viana do Costelo en 1999, Trincao está considerado como una de las joyas del fútbol portugués. En poco más de un año ha dado el salto al fútbol profesional y ha logrado, además, su fichaje por el Barça por 31 millones de euros, con un contrato hasta 2025 con una cláusula de rescisión de 500 millones de euros. ¿Pero qué hizo que el Barça se adelantara a muchos clubs europeos?

En su primera temporada en el primer equipo del Sporting de Braga, Trincao ha intervenido en un total de 40 partidos, anotando 9 goles y dando 13 asistencias. Lo remarcable es su progresión en tan poco tiempo. En total, Trincao suma 19 titularidades pero fue después de anunciarse su fichaje por el club azulgrana cuando se disparó su presencia en el equipo. Desde principios de marzo, el extremo ha encadenado 12 partidos seguidos de la Liga NOS en el once titular. Nadie ha sido capaz de sacarlo del equipo, convirtiéndose en uno de los jugadores Sub-21 de Europa. En la Europa League, anotó un gol y dio un par de pases. La Juventus también se interesó por su contratación pero llegó tarde. Su fichaje ilusiona y mucho a la afición culé.

Trincao, que es ambidiestro, puede actuar en cualquiera de las tres posiciones de ataque, aunque habitualmente se desenvuelve como extremo derecho. con su fichaje. En el Braga, Trincao se habituó a jugar 3-4-3 por la derecha. Y muy pronto se convirtió en el cuarto futbolista menor de 21 años que más goles y asistencias ha sumado, superado por dos talentos del Borussia Dortmund, el inglés Jadon Sancho y el noruego Erling Haaland. El primero se ha salido en un año pletórico con 17 goles y 17 asistencias, pero no tanto como su compañero en el Borussia Dortmund, que se ha ido a los 16 goles, sumados a los 13 del Salzburgo. Trincao certificaba su candidatura con golazos por la escuadra y, de paso, su brillante futuro. En Portugal se refieren a él como el nuevo Cristiano Ronaldo.

Trincao no quiere estar de paso por el Barça. Dice que lo importante no es llegar sino mantenerse. Y para eso, además de jugar bien, es adaptarse con celeridad. El jugador ya se expresa en un buen castellano. Lo estudió desde que intuyó su fichaje azulgrana y no ha dejado de practicarlo con Abel Ruiz, ex culé, buen amigo y compañero de piso, al que machaca a preguntas sobre todo lo que se encontrará en el vestuario culé y cuál es su funcionamiento. Es un chico maduro e inteligente, con mucha facilidad para los idiomas.

El desembarco

Trincao prepara con mimo su desembarco en Barcelona. Llegará en pocos días, cuando pueda viajar con normalidad. Fuentes de su entorno cuentan que ya hay clubs que han pedido su cesión al Barça, pero el Camp Nou no se plantea su cesión de ninguna forma. Tanto el jugador como los responsables deportivos de la entidad blaugrana tienen muy claro que el delantero portugués realizará la pretemporada junto a Quique Setién.

Trincao lo tiene todo preparado y quiere llegar con un entrenador físico personal que le ayude en la preparación en esta temporada tan atípica por los casos de coronavirus. Hay que tener en cuenta que el Barça, si avanza en la Champions League, se podría plantar de nuevo al trabajo en la segunda semana de septiembre. Parte del trabajo ya lo tiene hecho, porque Abel Ruiz ya le ha orientado por dónde es mejor encontrar casa y por quién preguntar cuando llegue a la Ciutat Esportiva.

En el propio club están estudiando un plan de trabajo personalizado para que no esté casi dos meses inactivo después de una pandemia que le obligó a estar