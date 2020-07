Otro grande se fijó en Centurión pero Racing aún no recibió ninguna oferta

Ricardo Centurión será uno de los grandes protagonistas del mercado de pases de la Liga Profesional ya que el jugador no será tenido en cuenta en Racing, cuyo presidente ya avisó que quieren venderlo, y además del interés de Vélez Sarsfield, donde jugó a préstamo hasta la suspensión de actividades por la pandemia, se sumó el de San Lorenzo de Almagro.

Según informó ayer TyC Sports, Marcelo Tinelli se comunicó con el representante del futbolista para pedirle condiciones. Sin embargo el presidente de la Academia, Víctor Blanco, avisó que el club de Avellaneda no ha recibido ninguna oferta.

"No se recibió ninguna propuesta formal por Centurión. Solamente Vélez hizo un sondeo. En la última charla con Rapisarda me manifestó la posibilidad de un nuevo préstamo y le dijimos que no. A Centurión queremos venderlo. Está caída la posibilidad de un trueque por Bouzat", explicó Blanco en diálogo con Nueva Opinión Deportiva.

Finalmente, el presidente de la Academia dijo: "Soy optimista, hay rumores de varios equipos del exterior interesados en Centurión. Vamos a hacer valer el patrimonio del club, si no se puede hacer una venta, se quedará en Racing", añadió.