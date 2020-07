Las 29 frases de protesta que autorizó la NBA para que los jugadores usen en sus camisetas

La NBA autorizó una lista de 29 consignas políticas que podrán exhibirse en las camisetas de los jugadores que lo deseen, como apoyo al movimiento Black Lives Matter (las vidas negras importan), cuando se reanude la liga suspendida por la pandemia de coronavirus el 30 de julio próximo.

La liga se reiniciará en la burbuja de Disney World en Florida y los jugadores de las 22 franquicias que formarán parte de esta última etapa de la temporada podrán mostrar un mensaje político en sus camisetas. El sindicato de jugadores y la liga han acordado una lista de 29 eslóganes permitidos, según un informe de ESPN.

Para aquellos que lo deseen, los lemas estarán en la parte de atrás de la camiseta y reemplazará al nombre del jugador durante los primeros cuatro días del reinicio de la competición. Después de eso, los jugadores todavía tendrán la opción de mostrar una de estas afirmaciones, pero el nombre del jugador tendrá que estar presente de nuevo.

La lista, comunicada a los jugadores por correo electrónico, es la siguiente:

Black Lives Matter (las vidas negras importan)

Say Their Names (diga sus nombres)

Vote (vota)

I Can't Breathe (no puedo respirar)

Justice (justicia)

Peace (paz)

Equality (igualdad)

Freedom (libertad)

Enough (suficiente)

Power to the People (poder para el pueblo)

Justice Now (justicia ahora)

Yes We Can (sí se puede)

Liberation (liberación)

See Us (véannos)

Hear Us (escúchennos)

Respect Us (respétennos)

Lov Us (ámennos)

Say Her Name (diga su nombre)

Listen (escuchen)

Listen to Us (escúchennos)

Stand Up (levántate)

Ally (aliado)

Anti-Racist (antirracista)

I am a Man (soy un hombre)

Speak Up (levantá la voz)

How Many More (¿cuántos más?)

Group Economics (economía grupal)

Education Reform (reforma de la educación)

Mentor (mentor/mentora)