El deseo de un ex capitán del Tomba: "Mi sueño es volver a vestir la camiseta de Godoy Cruz"

Estudiantes de La Plata y Colón de Santa Fe aún no se ponen de acuerdo por el pase de Fernando Zuqui y el conflicto podría resolverse en la Justicia. Mientras espera por la resolución de su futuro, el ex capitán de Godoy Cruz manifestó su deseo de regresar al club, aunque sabe que no depende de él.

"Estoy en Santa Fe esperando saber cuál va a ser mi futuro", comenzó diciendo el mediocampista en diálogo con el programa radial Dos de Punta. Su contrato en Colón finalizó el 30 de junio y luego de eso "no me llamó Verón, ni tampoco nadie de Estudiantes. Es un conflicto que tienen que resolver entre ellos", explicó.

Luego, sobre un posible regreso al Tomba, Zuqui dijo que "las puertas siempre están abiertas para el club que amo, del que soy hincha como es Godoy Cruz. Si dependiera de mí, todos saben dónde estaría". Además, reveló que hace un tiempo habló con dirigentes del Expreso "y me manifestaron las ganas de que vuelva. Yo siempre les dije que sí. Mi sueño es volver a vestir la camiseta de Godoy Cruz, pero la decisión no es cien por ciento mía", cerró.

El conflicto entre el Pincha y el Sabalero radica en una particular cláusula del préstamo por el que el nacido en Luján de Cuyo fue cedido al conjunto santafesino. Según el contrato, si Zuqui jugaba el 70% de los partidos, Colón debía comprarlo por 2 millones de dólares. El parate por la pandemia es el argumento del que se agarran en Santa Fe para no hacer uso de la opción de compra.

Sumando todas las competencias, hasta el día en el que se suspendió el fútbol Zuqui había disputado más del 84 por ciento de los partidos de Colón, motivo por el cual Estudiantes entiende que están obligados a comprar su pase. Desde Santa Fe aducen que la obligatoriedad de la compra queda sin validez tras la suspensión de actividades cuando comenzó la Copa de la Superliga.