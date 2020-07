Abel Balbo y una tremenda revelación sobre Italia '90 y EEUU '94

Abel Balbo fue una fija de la Selección argentina a lo largo de la década del '90, disputando todas las ediciones de la Copa del Mundo que se jugaron en ella, y en una extensa entrevista con el diario La Nación hizo un repaso de su carrera en la que confirmó, según su visión, un viejo mito en torno a los Mundiales de Italia 1990 y Estados Unidos 1994.

"Argentina no podía ganar ninguno de esos mundiales, no iban a permitir que los ganásemos. Ninguno de los dos", aseguró con contundencia el ex delantero de la Roma, para quien el Seleccionado nacional fue perjudicado claramente por la FIFA, algo que siempre denunció Diego Armando Maradona.

En ese sentido, Balbo detalló que "en el '90 ni se imaginaban que íbamos a llegar a esa final, y nos voltearon de la única manera: robándonos con un penal. Creyeron que la final la íbamos a perder jugando, pero ni así pudieron, entonces nos robaron con un penal. De lo contrario, hubiésemos ido a los penales y ahí hubiéramos tenido muchas posibilidades de ganar".

Cuatro años después, la Selección de Basile llegaba como candidata al primer Mundial en Estados Unidos. "En el '94 también, nos recontra voltearon. Éramos, lejos, la mejor Selección", recuerda Balbo, y relata que "era el último Mundial de Havelange como presidente de la FIFA y Brasil no había ganado la Copa bajo su mandato, era ahí o nunca. Argentina ya venía de dos finales seguidas. ¿Le iban a permitir una tercera, y con Diego? No. Diego la tenía en contra de ellos y ellos en contra de Diego.

"¿Te imaginás a la Argentina campeón y Diego yendo a recibir la copa de manos de Havelange? No, eso estuvo todo programado. Después, además, tuvimos la mala suerte de que se lesionó Cani, pero el grupo ya no era el mismo, ya nos habíamos caído", agregó el ex futbolista de Boca Juniors.

Para finalizar, Balbo recordó que "aun así, en el partido con Rumania nos erramos muchísimos goles, podríamos haberlo ganado. Pero el equipo campeón había sido el de las dos primeras fechas, con Grecia y Nigeria", concluyó.