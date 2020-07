No pudo disimular: el fastidio de Higuaín con Cristiano Ronaldo

Juventus conquistó su noveno título de Serie A al hilo, pero Gonzalo Higuaín no disfrutó demasiado. Le tocó ingresar sobre el cierre del primer tiempo por la lesión de Paulo Dybala, desperdició una gran chance de gol, se enojó con Cristiano Ronaldo y ni siquiera festejó el tanto de Bernardeschi, que liquidó el partido y aseguró los festejos.

A los 60 minutos de juego, Adrien Rabiot recuperó una pelota. El francés comandó el ataque de la Juve hasta llegar a la puerta del área, cuando se encontró con Cristiano Ronaldo a su derecha y al argentino a su izquierda. Finalmente, se terminó inclinando por el Comandante, quien no definió de la mejor manera y se encontró con la buena respuesta del arquero Emil Audero. Inmediatamente las cámaras de la transmisión televisiva se quedaron con la imagen del ex River, que se mostró muy enojado por no recibir la habilitación.

Esta no fue la única acción controvertida. El propio Pipita tomó el balón detrás de mitad de cancha y condujo un nuevo avance ofensivo de su escuadra. El número ’21′ decidió dársela a Cristiano, que estaba recostado sobre la izquierda, y le picó entre los defensores para recibir una pared.

Pero el delantero de 35 años volvió a hacer una acción individual y decidió rematar directo al arco. Pese a que la jugada terminó en gol, Higuaín volvió a hacer gestos de bronca por no ser él quien culminara la jugada.

Para colmo, cerca del final del encuentro el ex Real Madrid y Napoli tuvo su desquite. Nuevamente tomó la pelota y avanzó en terreno rival junto al luso. Allí, decidió entregársela a su compañero y meterse al área mientras con los brazos le indicaba que estaba desmarcado.

Esta vez, el cinco veces ganador del Balón de Oro optó por enviarle un pase al argentino, que recibió solo desde el punto del penal y delante del arco, pero su disparó se fue por un costado.