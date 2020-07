Luka Romero, "enojado" por la comparación con Messi y un divertido cruce con Ruggeri

Luka Romero irrumpió en el mundo del fútbol con apenas 15 años. El pibe nacido en México, pero que siempre deja en claro que quiere jugar en la Selección Argentina, debutó hace algunas semanas en el Mallorca e inmediatamente lo compararon con Lionel Messi, algo que mucho no le gusta.

"MESSI HAY UNO SOLO, YO QUIERO SER LUKA ROMERO"#90MinutosFOX - Luka Romero expresó su molestia por la comparación que le hacen con el crack del Barcelona. pic.twitter.com/JhDZmHbNf9 — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) July 27, 2020

"Me molesta que me comparen con Messi porque hay uno solo y yo quiero hacerme un nombre en el fútbol como Luka Romero", explicó en diáologo con 90 Minutos de Fútbol de Fox Sports. Y siguió: "Nací en México pero mi familia es de Argentina. Tengo las tres ciudadanías (también la española). Si me siguen queriendo en Argentina, seguiré jugando en Argentina, si es posible".

Acto seguido, entró en escena Oscar Ruggeri quien expresó su orgullo al escuchar que desea ponerse la albiceleste y aplaudió los dichos sobre la comparación con la Pulga. Sin embargo, fiel a su estilo, fue más allá y decidió darle un consejo de cara al futuro, algo que generó risas entre los panelistas.

EL CONSEJO DE RUGGERI PARA LUKA ROMERO#90MinutosFOX - El Cabezón le dijo al juvenil de Mallorca lo que tiene que hacer para ser un jugador de la Selección Argentina. pic.twitter.com/4RQxNnNxzH — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) July 27, 2020

"Lo único que te escuché Luka es que estás de vacaciones y los jugadores de la Selección Argentina nunca tienen vacaciones. Hay que entrenarse y meterle para adelante todos los días. No se puede estar de vacaciones, vas a tener cuando tengas 35 años y dejes de jugar. Ahí vas a ver lo larga que es la vida todavía", le aconsejó el Cabezón.

Ante esto, Luka no se quedó callado y respondió con otra frase que generó alegría en el excapitán de la Selección: "Estoy de vacaciones con el club, que nos dan dos semanas. Pero yo siempre voy a entrenar con mi papá". "Muy bien, wachito. Qué genio que es", soltó con una carcajada el ex Boca, River y Real Madrid.