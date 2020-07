Banfield, obligado a tomar una terminante decisión por Daniel Osvaldo

Daniel Osvaldo no seguirá en Banfield. Hace quince días que el delantero no se presenta a los entrenamientos virtuales por Zoom y el cuerpo técnico tomó la decisión de separarlo hasta nuevo aviso. A eso hay que sumarle que no atiende los llamados y por ahora no se comunicó con el club para resolver su situación.

El delantero argumentó en el club que no está asistiendo a las practicas que el Taladro lleva a cabo por la conocida plataforma de internet debido a problemas personales, aunque esto no evito el enojo de los dirigentes. "Ya no forma parte del plantel. Teníamos chances de extender el contrato pero en este contexto es muy difícil", dijo Oscar Tucker, vicepresidente 1º.

Con la intención de darle una alegría a su padre (hincha del club), volvió a jugar al fútbol con la expectativa de romper redes, pero las lesiones, sus rendimientos deslucidos y sus problemas de indisciplina sentenciaron un paso sin pena ni gloria. Ante esto, en los próximos días buscará un arreglo para rescindir el vínculo.