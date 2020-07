Pumas descartó a un DT argentino tras la renuncia de Míchel

La renuncia de Míchel González sorprendió no sólo a los hinchas, sino también a la dirigencia de los Pumas de la UNAM, sobre todo porque se dio un día antes del inicio del campeonato mexicano. En la búsqueda de un nuevo DT, la cúpula del club mexicano ya descartó a un entrenador argentino.

Jesús Ramírez, presidente deportivo de Pumas, habló en conferencia de prensa y explicó que "Míchel presentó su renuncia ayer, algo que nos sorprendió a todos. Hoy fue aceptada y vino a despedirse del plantel. Los motivos fueron familiares, lo que nos comenta. Más allá de lo deportivo, Pumas prioriza la parte humana y ojalá pueda resolverlo".

Además, descartó problemas con el técnico español y reconoció que pese a esta salida el proyecto no cambia. "No sé a qué problemas comentas con Míchel. No sé a qué te refieres. Él nos refiere un tema familiar y no se le puede obligar a nadie. Fue una decisión tomada entre ambos y deseamos que le vaya bien y tenga éxito. Nosotros sabemos que tenemos que continuar", aseguró.

Andrés Lillini, coordinador de Fuerzas Básicas, se hará cargo del equipo mientras la dirigencia busca a su próximo entrenador, para lo cual ya fue descartado el argentino Ricardo La Volpe, a la vez que el Chucho Ramírez también negó la posibilidad de tomar el equipo él mismo.

"Se reduce el perfil de técnicos para Pumas y encontraremos al ideal. En mi caso quiero quedarme donde estoy. Vine al puesto como presidente deportivo y aquí me voy a quedar", explicó, y concluyó que "nos tomaremos un tiempo y será una decisión que veremos en estos días".