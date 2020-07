Escándalo en España por las vacaciones de Lionel Messi y otras figuras del Barcelona

Polémica han causado en España las imágenes que se dieron a conocer en las últimas horas, donde los jugadores del Barcelona, Lionel Messi, Luis Suárez, Gerard Piqué y Marc-André ter Stegen fueron vistos en el aeropuerto de la Ciudad Condal para disfrutar de unos días de descanso ante el término de La Liga.

Sucede que la Generalitat de Cataluña recomendó a los habitantes del área metropolitana que no abandonen la ciudad como medida de contención por los rebrotes de COVID-19. Aunque no existe una prohibición, no vieron con buenos ojos ver partir a sus jugadores aduciendo que podrían generar un rebrote de cara a los partidos de Champions League que podría ser perjudicial.

El Diario ABC sostuvo que "esta tarde algunos jugadores aprovechaban para salir de Barcelona en contra de las recomendaciones de la Generalitat dentro de las medidas de contención del brote de COVID- 19. La familia de Leo Messi y Luis Suárez se han marchado juntas. También se han ido de la Ciudad Condal Piqué o Ter Stegen, entre otros".

uD83DuDCF8 — Messi and Suárez on a short vacation. pic.twitter.com/6f3ACm294Q — Barça Universal (@BarcaUniversal) July 21, 2020

Barcelona no hizo ninguna comunicación oficial, pero se recomienda que todos puedan tomar las medidas necesarias con la finalidad de contraer el COVID-19 alejándose de de la ciudad que por el momento cuenta con una buena contención del virus.