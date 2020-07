Tras la suspensión, qué reemplazará al Balón de Oro

Después de 63 ediciones ininterrumpidas, la prestigiosa revista France Football no entregará el Balón de Oro al mejor futbolista del mundo en 2020, así como tampoco su equivalente femenino, el trofeo Kopa al mejor menor de 21 años y el Yashin al mejor arquero. La pandemia de coronavirus trastocó los planes del deporte a nivel mundial y el premio no quedó al margen, pero en su lugar habrá otra elección, un poco más amplia.

¿Por qué mse suspendió el Balón de Oro?

"Después de un análisis cuidadoso, no se cumplen todas las condiciones. Creemos que un año tan singular no puede -y no debe- ser tratado como un año ordinario", explicó Pascal Ferré, editor en jefe del medio galo, quien resaltó que este panorama no permite hacer "una comparación justa" entre los elegidos.

Las condiciones del fútbol cambiaron y mucho ante el Covid-19. Largos parates, partidos a puertas cerradas, cinco cambios y definiciones a partido único fueron algunas de las variables principales. Además, en algunos países se volvió a jugar, mientras que en otros no hubo reanudación.

¿Qué reemplazará al Balón de Oro?

En su lugar, los 180 jurados del mundo confeccionarán un equipo ideal con once futbolistas, similar a lo que realiza la FIFA anualmente, pero con la diferencia de que se incluirán a jugadores de todos los tiempos, no solamente de la actualidad.

Todos los ganadores del Balón de Oro

1956 - Stanley Matthews (Blackpool)

1957 - Alfredo di Stéfano (Real Madrid)

1958 - Raymond Kopa (Real Madrid)

1959 - Alfredo Di Stéfano (Real Madrid)

1960 - Luis Suárez Miramontes (Barcelona)

1961 - Omar Sívori (Juventus)

1962 - Josef Masopust (Dukla Praga)

1963 - Lev Yashin (Dinamo Moscú)

1964 - Denis Law (Manchester United)

1965 - Eusebio (Benfica)

1966 - Bobby Charlton (Manchester United)

1967 - Florian Albert (Ferencvaros)

1968 - George Best (Manchester United)

1969 - Gianni Rivera (Milan)

1970 - Gerd Müller (Bayern Munich)

1971 - Johan Cruyff (Ajax)

1972 - Franz Beckenbauer (Bayern Munich)

1973 - Johan Cruyff (Barcelona)

1974 - Johan Cruyff (Barcelona)

1975 - Oleg Blojin (Dinamo Kiev)

1976 - Franz Beckenbauer (Bayern Munich)

1977 - Allan Simonsen (Borussia Mönchengladbach)

1978 - Kevin Keegan (Hamburgo)

1979 - Kevin Keegan (Hamburgo)

1980 - Karl-Heinz Rummenigge (Bayern Munich)

1981 - Karl-Heinz Rummenigge (Bayern Munich)

1982 - Paolo Rossi (Juventus)

1983 - Michel Platini (Juventus)

1984 - Michel Platini (Juventus)

1985 - Michel Platini (Juventus)

1986 - Igor Belánov (Dinamo Kiev)

1987 - Ruud Gullit (Milan)

1988 - Marco van Basten (Milan)

1989 - Marco van Basten (Milan)

1990 - Lothar Matthäus (Inter)

1991 - Jean-Pierre Papin (Olympique Marsella)

1992 - Marco van Basten (Milan)

1993 - Roberto Baggio (Juventus)

1994 - Hristo Stoichkov (Barcelona)

1995 - George Weah (Milan)

1996 - Matthias Sämmer (Borussia Dortmund)

1997 - Ronaldo (Inter)

1998 - Zinedine Zidane (Juventus)

1999 - Rivaldo (Barcelona)

2000 - Luis Figo (Real Madrid)

2001 - Michael Owen (Liverpool)

2002 - Ronaldo (Real Madrid)

2003 - Pavel Nedved (Juventus)

2004 - Andriy Shevchenko (Milan)

2005 - Ronaldinho (Barcelona)

2006 - Fabio Cannavaro (Real Madrid)

2007 - Kaká (Milan)

2008 - Cristiano Ronaldo (Manchester United)

2009 - Lionel Messi (Barcelona)

2010 - Lionel Messi (Barcelona)

2011 - Lionel Messi (Barcelona)

2012 - Lionel Messi (Barcelona)

2013 - Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

2014 - Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

2015 - Lionel Messi (Barcelona)

2016 - Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

2017 - Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

2018 - Luka Modric (Real Madrid)

2019 - Lionel Messi (Barcelona)

Honoríficos: Diego Armando Maradona (1995) y Pelé (2013).

Súper Balón de Oro: Alfredo Di Stéfano (1989).

*Hasta 1994 se premió únicamente a futbolistas con nacionalidades europeas.