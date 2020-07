En medio de la tormenta, Tevez recibió un enorme elogio

El ex futbolista Mauro Camoranesi consideró que Carlos Tevez, ídolo de Boca y en conflicto por su renovación, es el "jugador más significativo del fútbol argentino".

"Tevez es el jugador más significativo del fútbol argentino, entre los que están en actividad. Sería muy lindo que siga jugando y verlo en una cancha", analizó Camoranesi, actual entrenador del NK Tabor Sezana, de Eslovenia, en diálogo con Súper Mitre Deportivo.

#SuperMitre #Ahora Mauro Camoranesi:“A Tevez lo quiero seguir viendo en el fútbol argentino. Creo que en lo futbolístico fue de menor a mayor y fue protagonista en el título de Boca, y más allá de los intereses personales, a nivel deportivo demuestra que tiene que seguir" pic.twitter.com/U12z5QCNvq — Super Mitre (@SuperMitre) July 2, 2020

El "Apache", autor del gol que le permitió a Boca coronarse campeón en marzo pasado, el que sirvió para vencer a Gimnasia por 1-0 en "La Bombonera", quiere renovar su contrato por seis meses y Boca pretende que sea al menos por 18 meses.



Camoranesi, nacido en Tandil hace 43 años y ex jugador de la Juventus, entre otros clubes, fue campeón del mundo con Italia en la Copa de Alemania 2006 y es un profundo conocedor del fútbol argentino, donde vistió las camisetas de Aldosivi de Mar del Plata, Banfield, Lanús y Racing, los dos últimos en la etapa final de su carrera.



"Me tomaría una avión a la Argentina para ir a buscar a Centurión y traerlo acá a mi equipo", confesó Camoranesi, en alusión al delantero que pertenece a Racing pero está a préstamo en Velez y no está claro en qué club continuará su carrera.