Nuevo caso de coronavirus en el fútbol de ascenso

Matías Díaz, ayudante de campo del DT Ariel Perdiechizi en San Martín de Burzaco, de la Primera C, dio positivo en coronavirus y se convirtió en un nuevo caso de contagio en el fútbol de ascenso.



Desde que su test de detección dio positivo, Díaz se encuentra aislado en un centro de salud de la zona de Almirante Brown.



"No sé cuándo me pude haber contagiado, para mí que el virus está en el aire. Es una experiencia horrible", declaró Díaz en contacto con el portal de noticias De Brown, desde la clínica donde quedó aislado desde hace una semana, conociéndose su estado en las últimas horas.

Cuando mostró signos del contagio, como alta temperatura y falta de olfato, fue hisopado e internado. Debió recibir ventilación durante el primer día; ahora está aislado y en franca mejoría.



"En un momento me faltó el aire, ahora estoy estable y medicado. Por suerte no tengo otra patología", continuó con más detalles el "Chino" Díaz, ex jugador de Dock Sud.



En tanto, su pareja y los dos hijos, que al momento no evidenciaron signos de contagio, se encuentran haciendo la cuarentena correspondiente.



Díaz prometió donar plasma cuando le otorguen el alta médica. "Acá aislado me encontré con gente que la está pasando peor que yo y quiero dar una mano en lo que pueda", afirmó.