Bancar a Marcelo Bielsa, una cosa de locos

Para la temporada 2018/2019 el Leeds tomó una de las decisiones más importantes de su historia: contratar a Marcelo Bielsa con el objetivo de conseguir el ascenso a la máxima categoría del fútbol inglés, tras deambular 16 años en la English Football League Championship, la segunda división en Inglaterra.

La tarea no era fácil y por eso se necesitaba de un “Loco” impredecible para tomar las riendas de un plantel que buscaba un estilo de juego. Lo que ellos nunca se imaginaron es que ese técnico les iba a dejar algo más que un ascenso y un título. La llegada de este "revolucionario" cambió por completo a ese equipo que venía de malas (en 2004 se declaró en quiebra y en la temporada 2006/2007 descendió a la tercera categoría). Su desquiciada forma de ver el fútbol sorprendió con acciones, como por ejemplo, mandar a sus jugadores a recolectar la basura para que sus dirigidos entiendan el esfuerzo que hace un hincha para ir a la cancha.

Impacta el nivel de conocimiento que tiene Bielsa de los rivales: acá, cómo analiza los ciclos de rendimientos, según los resultados y los sistemas tácticos ?? "Cuando estaba en Athletic, le mandé a Guardiola un análisis de su equipo. Me dijo: 'Sabés más de Barcelona que yo'" uD83DuDD1D pic.twitter.com/cj3nteUP86

Pasamos de hablar de espionaje con una clase magistral hasta de un gol que se dejó hacer por la lesión de un rival. De un sueño truncado de ascenso en la temporada 2018/2019 a la renovación con un “Vamos Leeds Carajo”. De caminar con la indumentaria oficial del equipo en el supermercado hasta una estatua y fotos con los hinchas.

Desde aquel 15 de julio del 2018, momento del arribo del entrenador argentino al club inglés, pasaron miles de cosas que no sólo construyeron el camino hacia la Premier, sino que también ayudaron a la conformación del legado más importante: la de una felicidad completa.

“Hay gente exitosa que no es feliz y gente feliz que no necesita del éxito para hacerlo. Entonces nosotros deberíamos aclararle a la mayoría que el éxito es una excepción, no un continuo”. Marcelo Bielsa.