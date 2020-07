Guardiola, a lo Messi: dura autocrítica de Pep tras la derrota del City

Manchester City no podrá lograr uno de los objetivos impuestos tras perder la liga con el Liverpool. La derrota con el Arsenal lo dejó sin la final de la FA Cup y Pep Guardiola no ocultó su bronca teniendo en cuenta que se viene la reanudación de la Champions League y lo espera el Real Madrid.

Una vez finalizado el partido, el español brindó una conferencia de prensa y realizó una profunda autocrítica, similar a la que realizó Messi tras perder la liga española: "No hicimos una buena actuación, no estuvimos a la altura. No salimos lo suficientemente preparados, y si a este nivel no estas preparado, te castigan".

"En semifinales, contra un equipo de este nivel, hace falta 90 minutos de una buena actuación. Son cosas que pasan, no jugamos bien, somos seres humanos y a veces no jugamos bien. La única pena es que no jugamos la primera parte como sí hicimos en la segunda. Cambiamos un poco, pero el rival jugó muy bien", manifestó el entrenador.

"No hace falta ser un genio para saber que necesitamos subir el nivel de cara al partido del Real Madrid".



Y para cerrar, palpitó el choque ante Real Madrid: "No hace falta ser un genio para saber que debemos mejorar cuando juguemos contra el Madrid. Tenemos tiempo. Podemos hacerlo, cambiamos algo y lo hicimos. Mentalmente tenemos que ser más agresivos e ir más lejos". En la ida, el City se impuso por 2-1 en Madrid y quiere dar el golpe eliminando al Merengue.