En Italia aseguran cuál es la intención de Lautaro Martínez ¿Inter o Barcelona?

El delantero argentino del Inter de Italia, Lautaro Martínez, no desea irse al Barcelona de España, según lo afirmó hoy el Director Deportivo de la institución de Milano Giuseppe Marotta.



El CEO interista, reconoce el interés del Barcelona por el ex delantero de Racing, pero a la vez está convencido de que no se dejará llevar por los cantos de sirena que llegan desde España.



"Los rumores sobre el Barcelona se pierden en el vacío, lo que importa son los hechos. Es un hecho que Lautaro es jugador nuestro y que nunca ha expresado la voluntad de irse", aseguró con firmeza Marotta, señaló el diario catalán Sport.



El dirigente del club italiano conoce a Lutaro y considera que "es un muchacho serio que no se deja influenciar por los cantos de estas sirenas".





Sobre del bahiense, Marotta considera que "tuvo un período de involución, pero en las últimas semanas subió su nivel y sigue mostrando sus cualidades".



Lautaro llegó en esta temporada al Inter, la clausula de rescisión que tuvo hasta el 30 de junio pasado era de 111 millones de euros y suma 78 cotejos y 29 tantos en el equipo italiano, mientras que en Racing marcó 27 goles en 61 juegos.