Ricardo Centurión explicó por qué no volvió a Boca

Tras acordar su continuidad en Vélez, Ricardo Centurión reveló que desde Boca se comunicó con él Marcelo Delgado, para intentar su regreso al xeneize, pero no quisieron avanzar en las tratativas con su representante.

"Me llamaron de entrada a mí cuando pedí que hablen con él, la pateaban para el córner. Tengo ciertos códigos y a la gente que me banca no le doy la espalda. Si pensaban que me iba a cortar sólo, no es mi vida y no soy así", afirmó el atacante de 27 años en diálogo con Superfútbol.

"Cuando se habla de Boca es por la gente, por el hincha", explicó acerca de los rumores, pero completó con que ninguna dirigencia (ni la actual ni la anterior) hicieron "el esfuerzo" para tenerlo de nuevo con la camiseta azul y oro. "El día de mañana se verá, nunca le cierro la puerta", concluyó.