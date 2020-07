Divorcio público: las frases que muestran la ruptura entre Messi y Setién

Real Madrid se consagró campeón de La Liga de España tras un sprint final tremendo en el que ganó los 10 partidos disputados tras el parate por la pandemia de coronavirus. Sin embargo, la sensación en Barcelona es que dejaron escapar un torneo que parecía ganado. Las frases de Lionel Messi al terminar el partido y las respuestas de Quique Setién en conferencia de prensa dejaron claro que el capitán y el DT están distanciados.

Hace tres meses, el crack rosarino había expresado su descontento por el rendimiento del equipo y dijo públicamente que creía que jugando así era difícil ganar la Champions. El DT le llevó la contra al decir que "después de lo que he visto estos años en el en el fútbol, podemos ganar la Champions, no estoy de acuerdo con las palabras de Messi".

Y la Pulga no se olvida. Ayer, tras la derrota ante Osasuna, aprovechó para recordar aquellas palabras y dejar en claro nuevamente su postura. "Lo dije que si seguíamos de esta manera era difícil ganar la Champions y queda claro que no nos daba ni para La Liga". En el medio también hay que sumar la polémica en Vigo, cuando Leo ignoró a Eder Sarabia, ayudante de campo, cuando este le daba indicaciones durante la pausa para refrescarse mientras el DT se mantenía en silencio.

Antes del partido contra Osasuna, cuando ya se vislumbraba que Real Madrid sería campeón, Setién se había excusado en conferencia de prensa diciendo que asumí su responsabilidad, "pero no totalmente", y aseguró que "le daría más mérito al Madrid que lo ha ganado todo". Esas palabras también retumbaron en los oídos del 10, quien tras el partido disparó que "hay que cambiar muchísimo y hacer mucha autocrítica y no pensar que perdimos porque el rival fue mejor".

"No esperábamos acabar de esta manera, pero marca todo lo que fue el año. Somos un equipo débil al que le ganan por intensidad y ganas. Perdimos muchos puntos donde no deberíamos haberlo hecho. Fuimos muy irregulares", sentenció Messi. A lo que Setién respondió en sala de prensa que "no sé cómo se mide la intensidad. Estoy muy contento. Hemos querido cambiar muchas cosas y lo hemos conseguido".

Para finalizar, el capitán de la Selección argentina consideró que "como sigamos así, el partido de Nápoles lo vamos a perder también". Una frase que deja en el aire la continuidad de Setién: "¿Entrenaré al Barça en Champions? Espero que sí, pero no sé", cerró el entrenador.