Para una leyenda europea, "Argentina es sinónimo de Boca y la Bombonera"

Su primera Selección fue Yugoslavia y luego se convirtió en figura de Croacia, con la que subió al podio de la Copa del Mundo Francia '98 con un histórico tercer puesto: Robert Prosinecki, quien jugó en Barcelona y en Real Madrid, es fanático del fútbol argentino y aseguró que en su país, "Argentina es sinónimo de Boca y la Bombonera".

"Cuando dices Argentina, en mi país todo el mundo está para Boca Juniors, por Maradona y su historia. Yo veo muchísimo cuando juegan Boca-River, me gusta ver su fútbol y es el derby más importante. Están Real Madrid y Barcelona, pero no es lo mismo. En mi país, Yugoslavia, tienes uno como el Estrella Roja-Partizan, que es más o menos como Boca-River", analizó el ex futbolista en diálogo con Radio Villa Trinidad.

Por otra parte Prosinecki, quien jugó en Barcelona bajo la dirección técnica de Johan Cruyff, opinó que para terminar de consagrarse como el mejor jugador de toda la historia, a Lionel Messi le falta ganar un Mundial con la Selección. "Leo hizo la diferencia en estos 10 o 15 años del fútbol europeo, la verdad que eso es mágico. Un jugador totalmente diferente a todos los demás y por eso para mí es uno de los mejores, sino el mejor. Seguramente él está trabajando para conseguir una Copa del Mundo. Estuvo en una final y no pudo hacerlo, y por eso le falta sólo eso para ser el mejor. Por su calidad, ni tenemos que hablar", aseguró.

Por último, eligió a los mejores futbolistas argentinos sin contar a Maradona y a Messi. "En la época de Maradona estaban Valdano y Burruchaga, ahora con Messi están Di María y Agüero y todos esos que juegan en grandes clubes y juegan muy bien. En la época del 78, quién no conocía a Mario Kempes.... Pero a mí me gustaba Riquelme. Yo recuerdo al Riquelme del Villarreal, que jugaba muy bien. Todavía no entiendo por qué no triunfó en el Barcelona, puede haber sido por Van Gaal o por el equipo, no sé, porque el talento lo tenía", cerró.