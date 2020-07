Falleció por coronavirus un histórico entrenador del ascenso

Jorge Carlos Masalis, exdefensor y técnico de Banfield, entre otros equipos, durante las décadas de 1960 y 70, falleció esta mañana en una clínica de Adrogué afectado de coronavirus, a la edad de 75 años.



"Jorge (Masalis) falleció esta mañana a raíz de varias afecciones, debido a que hace 16 días fue a realizarse un estudio para ser operado de la arteria aorta, en la clínica IMA (de Adrogué), donde quedó internado en terapia intensiva al observar que tenía problemas de neumonía", indicó Lidia, esposa de Masalis, en diálogo con Télam.



"Al transcurrir los días me avisaron que tenía un cuadro infeccioso muy avanzado y que se complicó con Covid-19, y pese al tratamiento con ventilador no pudo reponerse", añadió la pareja de quien fuera zaguero de Banfield entre los años 1966 y 1972.



Por aquel entonces tuvo la oportunidad de jugar junto a destacados profesionales como José Francisco Sanfilippo, José Ramos Delgado, el arquero Edilberto Righi, Roberto Zárate, Jorge Carrascosa y Mario Chaldú, entre otros.



Masalis, luego prosiguió su trayectoria como rudo defensor en Platense. Su voz de mando en el campo de juego denotó lo que, tras dejar la actividad como futbolista, lo llevó a cursar el profesorado de educación física y de director técnico, teniendo la oportunidad de dirigir a Banfield en primera división en 1978.



Como entrenador se desempeñó en Arsenal, Nueva Chicago, Los Andes, El Porvenir, Dock Sud y San Martín de San Juan, entre otros, y durante varios años condujo equipos del fútbol juvenil de Lanús.



A consecuencia de la pandemia de coronavirus los restos de Masalis no serán velados y "mañana serán cremados, como era el deseo que él siempre expresó", concluyó su esposa Lidia.



En tanto, el club Banfield posteó en sus redes sociales que lamentaba "el fallecimiento de Jorge Masalis, quien fuese jugador y entrenador de la institución".



"Acompañamos a su familia y seres queridos en este difícil momento", completó el texto al que se le adosó una imagen del jugador en sus primeros partidos en el conjunto "albiverde".