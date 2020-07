La situación de Mauro Zárate, por ahora lejos de Boca y cerca de...

A diferencia de la novela de Carlos Tevez, que está muy cerca de llegar a su final feliz, la de Mauro Zárate podría tener un desenlace negativo para Boca y el propio delantero. Es que a esta hora no hay acuerdo entre la dirigencia y el delantero, y si las posturas no se acercan de acá al final de la semana, las negociaciones se darían por terminadas, el Xeneize iría a la carga por otro atacante y el exVélez buscaría nuevos rumbos.

El contrato de Zárate se venció el pasado 30 de junio y el club le ofreció una renovación por un año más con un sueldo considerablemente más bajo del que venía percibiendo desde su llegada. El delantero contestó con dos pedidos: un tope de dolar más alto y una cláusula de salida al finalizar la Copa Libertadores, como la de Tevez.

Sin embargo, la dirigencia no hará lugar a las peticiones de Zárate y si el jugador no acepta la oferta, darán por terminadas las negociaciones, para empezar a buscar otras alternativas en el ataque. Desde el lado del jugador explican que la cuestión del dólar no sería una traba para Zárate, que no acepta firmar sin la chance de salir tras el final de la Copa para Boca.

De esta manera, por estos momentos el futuro del delantero parece estar más cerca del exterior, con propuestas de España, Italia, Brasil y Los Ángeles Galaxy de Guillermo Barros Schelotto.