El desesperante momento que atraviesa un mendocino ex River

Su paso por River no fue el deseado y no pudo acercarse a la gran versión que mostró en Rosario Central. Marcelo Larrondo está sin club, libre, y con un futuro muy incierto. Tigre no renovó su vínculo y ahora busca nuevos horizontes ya que su idea es continuar en actividad por, al menos, cuatro años más.

El atacante mendocino, de 31 años y que adoptó la ciudadanía chilena, tiene el pase en su poder y reconoció haber recibido sondeos de clubes de Perú y Chile. "Actualmente soy un jugador sin contrato, porque había firmado sólo por seis meses en Tigre. Estoy en libertad de acción como tantos colegas que están en esta desesperante situación", dijo en diálogo con Ataque Futbolero.

Y agregó: "Mi idea es jugar unos cuatro años más y luego ver qué hago. Si puedo, quiero seguir ligado al fútbol. Estoy haciendo el curso de entrenador. Tuve muchas propuestas de clubes de Chile y Perú, pero lo único que pienso es que todo vuelva a la normalidad".